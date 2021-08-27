В центре Ростова загорелся многоэтажный дом

Ростовские пожарные потушили возгорание в центре города. Фото: ГУ МЧС по РО
В донской столице вспыхнул многоэтажный дом.
Инцидент произошел в пятницу, 27 августа, около половины шестого вечера на улице Пушкинской в доме № 215. На четвертом этаже загорелась квартира. Соседи заметили клубящийся дым и почувствовали острый запах гари, после этого они незамедлительно вызвали к месту происшествия бригаду пожарных.
К моменту приезда огнеборцев пламенем было охвачено 25 квадратных метров. Спасатели оперативно эвакуировали 20 человек. Спустя 35 минут пламя удалось полностью потушить. Причина возникновения пожара пока остается неизвестной.
- К тушению пожара привлекались 28 человек личного состава и восемь единиц техники, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.
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МЧС сообщает о полном прекращении пожара в 7.30 утра.