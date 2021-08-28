Народный календарь на 28 августа: категорически запрещено ходить босиком по земле

Народный календарь на 28 августа Фото: Евгения ГУСЕВА

Народный календарь на 28 августа: наши предки считали, что, если погода хорошая, то старое бабье лето с 13–21 сентября ждите ненастным. Много паутины в молодое бабье лето – к ясной и холодной зиме. Если с этого дня и до 11 сентября стоит сухая погода, то осень будет длинной. У земли туман появляется после захода солнца, а к восходу рассеивается – к дождю.

У лугового сердечника перед дождем поникали цветки. Душистый табак пах сильнее обычного к ненастью. Ветер менял направление по часовой стрелке - утреннего похолодания можно не ждать. Если молодое бабье лето солнечное – жди ненастья на старое.

Теплая погода в этот день обещала ненастное бабье лето и теплую осень. Радуга появлялась к хорошей осени. Считалось, что на Успение земля – именинница. По ней запрещалось ходить босиком, чтобы не осквернить ее в такой праздник. Возбранялось бросать на землю крохи еды и вообще – неосторожно вести себя за столом. Кроме того, к этому дню обычно поспевал весь урожай.

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