Стало известно, сколько человек заболели коронавирусом в Ростовской области за сутки

Лечение в стационарах получают 4165 пациентов Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростовской области выявили еще 487 новых случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции составляет 1. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей - 2926. Об этом сегодня, 28 августа, сообщили власти.

Новые случаи подтвердили в 55 городах и районах региона. Больше всего инфицированных выявили в Ростове - 201. На втором месте находится Сальский район, там 11 заболевших, в Батайске, Таганроге и Мясниковском районе - по 10.

9 случаев - в Неклиновском районе, по 8 - в Азовском, Аксайском, Багаевском районах и в городе Гуково. По 2 положительных теста за сутки подтвердили в Матвеево-Курганском, Милютинском, Советском, Тарасовском, Целинском и Шолоховском районах, 1 - в Куйбышевском районе.

Среди новых заболевших 34,4% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 28,7% - от 46 до 65 лет, 16,4% - от 66 до 79 лет, 4,3% - старше 80 лет, 16,2% - дети.

Лечение в стационарах получают 4165 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находится 34 человека, на неинвазивной ИВЛ - 355.

Зарегистрировали еще 28 умерших с COVID-19. Это 16 женщин 44, 55, 57, 60, 67, 73, 74, 75, 80, 81, 83, 84, 86 лет, а также 12 мужчин 51, 53, 57, 59, 60, 64, 65, 72, 74, 75, 83 лет. У всех были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Таким образом, всего жертвами коронавируса в области стали 5903 человека. Выздоровели 106444 человека, в том числе за последние сутки - 303.Р

Ранее стало известно, что в Ростовской области привили уже 65,5% от общей планки в 2 млн человек взрослого населения. Об этом заявил глава донского Минэкономя Максим Папушенко.

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