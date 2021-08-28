В Ростове из-за COVID-19 временно закрыли Свято-Иверский женский монастырь

Службы совершаются как обычно Фото: ИВАНОВА Диана

В августе в Ростове из-за карантинных мер закрыли для посещения Свято-Иверский женский монастырь. Информацию об этом опубликовали на сайте духовной общины.

- Монастырь временно зарыт для посещения. Службы совершаются как обычно, согласно расписанию. Открыта лавка в воротах монастыря, она работает ежедневно. Требы можно заказать дистанционно, - говорится в сообщении.

К утру 28 августа в Ростовской области подтвердили еще 487 новых случаев COVID-19. В стационарах сейчас лечат 4165 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находится 34 человека, на неинвазивной ИВЛ - 355. Зарегистрировали еще 28 умерших с COVID-19. Всего жертвами инфекции в области стали 5903 человека. Выздоровели с начала пандемии 106444 человека, в том числе за последние сутки - 303.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Школы Ростова будут работать в особом режиме из-за COVID-19

Для детей сделали дополнительные входы и выходы, а также завезли фильтры и антисептики для рук (подробности)