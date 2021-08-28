Жительница Волгодонска потеряла все сбережения после беседы с аферистом

Преступника ищут, завели дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Волгодонска лишилась своих сбережений после беседы с телефонным аферистом. Он похитил со счета жертвы 76 тысяч рублей. Деньги женщине пока не вернули, но преступника ищут. Уже завели уголовное дело, сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

Как выяснили полицейские, женщина поверила незнакомцу, который позвонил и представился сотрудником банка. Он заявил, что кто-то пытался украсть деньги и попросил назвать данные карты, а также секретный код из смс. После этого жительница Волгодонска в одну секунду потеряла свои накопления.

Похожий случай произошел около месяца назад в Ростове. Мошенник 13 раз звонил 52-летней женщине, пока она не поверила ему. Обманом он выманил более 100 тысяч рублей.

В МВД напомнили: нельзя доверять незнакомцам, особенно тем, которые что-либо предлагают на телефону. Лучше всего в таких ситуациях завершать разговор в самом начале. Ни в коем случае не сообщайте свой персональные данные.

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