Народный календарь на 29 августа: было принято отправляться в путешествие

Народный календарь на 29 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Народный календарь на 29 августа: наши предки считали, что, если журавли уже улетели, то в этот день стоит ожидать похолодания. Большой урожай орехов предвещал богатый урожай ржи. Пепел из курительной трубки поднимался вверх к ненастью. Звезды были белыми в преддверии сухой и ясной погоды.

Звезды появлялись над слоем облаков перед сильным ветром. Если на третий Спас вода спокойна, то осень будет тихая, а зима пройдет без метелей. В небе видно улетающих журавлей – к морозам на Покров. Журавлей видно в поле – к поздней зиме. Рожденные в этот день вырастают крайне красивыми. От природы он получает тайные знания.

Наступать даже на крошку хлеба в этот день считалось непозволительным грехом. Отправиться в этот день в дорогу – к благоприятному пути, задуманное пройдет успешно.Если этот день выдавался ясным, то на зиму получится хороший квас.

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