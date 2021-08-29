В Ростове сотрудника Минтранса не пустили проверить штрафстоянку

Привлекать к ответственности подобные организации могут при угрозе жизни и здоровью людей Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В Ростове сотрудника Минтранса, который пришел с проверкой, не пустили на штрафстоянку. Владелец усомнился в полномочиях представителя ведомства и захлопнул перед ним дверь. Об этом инциденте на заседании в донском Заксобрании рассказал замглавы Минтранса Ростовской области Дмитрий Беликов.

- Пришел сотрудник проверять штрафстоянку, а там перед ним закрыли дверь. Руководитель сказал, что он раньше работал в министерстве транспорта и сам себе написал законы, - сообщил Дмитрий Беликов.

Чиновник добавил, что такие проблемы связаны с федеральным запретом на внезапные проверки малого бизнеса. Привлекать к ответственности подобные организации могут только, если есть или была угроза жизни и здоровью людей.

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