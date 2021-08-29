Житель Ростовской области потерял 100 тысяч рублей после беседы с мошенником

Уже возбуждено дело. Преступника ищут
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Еще один житель Ростовской области оказался жертвой телефонного мошенника. Преступнику удалось обмануть мужчину на 100 тысяч рублей. Об этом сегодня, 29 августа, рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.
Как уточнили в ведомстве, все произошло в Чертковском районе. Владельцу банковской карты позвонил неизвестный и стал настойчиво объяснять, что по счету проводятся «сомнительные операции». Аферист был настолько убедительным, что не вызвал особых подозрений. Он попросил у «клиента» данные по карте и смс-код, получив их, повесил трубку и списал все деньги себе.
Когда пострадавший понял, что его обманули, обратился в полицию. Там сразу же возбудили уголовное дело и начали розыск бандита. Правоохранители просят жителей Дона быть осторожными и не доверять незнакомцам.
Похожий случай произошел с жительницей Волгодонска. Она лишилась 76 тысяч рублей.
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