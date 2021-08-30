Отключение света в Ростове-на-Дону 30 августа 2021 года: ростовчане просидят без света несколько часов

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: Иван МАКЕЕВ

Отключение света в Ростове-на-Дону 26 августа 2021 года: жителям нескольких районов города придется провести без света несколько часов. Причиной обесточивания станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В понедельник, с 9 до 17 часов планируется обесточить пер. Защитный 14-18, 17-21; пер. Кавалерийский 8, 16/72, 11/57; ул. Межевая 2-78, 1-87; ул. Нагорная 1-71, 2-86; ул. Профсоюзная 6-98; пер. Солдатский 2-14, 1-13; пер. Ярославский 24-26, 27-29, 19/72; пл. Базарная 2; пл. Толстого 6А, 8; пер. Карьерный 2-12; ул. Рыльского 3-7, 2-24; ул. Горсоветская 40-68, 57-79; ул. Новостроевская 173-219, 182-230; ул. Книжная 177-217, 196-248; пер. Гарибальди 35-81, 28-78; пер. Руднева 59-73, 54-78.

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