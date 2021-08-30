Народный календарь на 30 августа: гадать, колдовать и смотреться в зеркало было запрещено

Народный календарь на 30 августа Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Народный календарь на 30 августа: наши предки считали, то, если солнце всходило красным, то погода будет ветреной. Солнце заходило за облака перед ненастьем. Туман или роса появлялась утром в преддверии хорошей погоды. Звезды мерцали перед ясным днем, а маленькими казались до сих пор к непогоде.

Сажа падала к печной трубе к сырости. Пламя керосиновой лампы было похоже на гриб к дождю. Лягушки выпрыгивали на сушу к туману. Если ночной туман не стелется по поверхности воды, а поднимается вверх, это предвещает ухудшение погоды. Золотая заря - к хорошей погоде. Иней в конце августа обещал хороший урожай на следующий год. Небо затягивалось темными тучами к затяжному ненастью. Улетающие птицы символизировали уход лета.

Тот, кто родился 30 августа, вырастет мирным и незлобивым. Он проживет долгую и счастливую жизнь, а в зрелом возрасте ему откроются способности к целительству. В этот день следует заняться домашними заготовками, не стоило ходить в церковь, на кладбище и поминать черта. Неудачный день для сватовства, помолвки и свадьбы. Гадать, колдовать и долго смотреться в зеркало 30 августа крайне вредно! Существовал такой обычай: сжигать старые вещи на заднем дворе, чтобы вместе с ними в огонь ушли хвори, скорби и печали.

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