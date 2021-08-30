Восьмилетняя девочка получила травмы в столкновении двух иномарок в Ростовской области

Ребенок пострадал в аварии под Ростовом. Фото ГИБДД по РО

В Ростовской области случилась авария, в которой пострадал ребенок.

Инцидент произошел в воскресенье, 29 августа, около десяти часов вечера на площади 1-й Пятилетки в Красном Сулине. По предварительным данным, автоледи на иномарке Volkswagen Passat превысила скорость и на повороте не справилась с управлением. В результате этого она выскочила на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Lada Priora.

В аварии пострадали оба водителя и два пассажира иномарки, в числе которых восьмилетняя девочка. К счастью, ребенок был пристегнут ремнем безопасности. Прибывшие к месту происшествия медики скорой помощи смогли оперативно оказать помощь пострадавшим.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, 0 сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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Правоохранители сейчас проводят проверку.