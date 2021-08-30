Ростовские синоптики пообещали горожанам пылевую бурю в понедельник

Ростовчан ждет пылевая буря Фото: Алексей ФОКИН

Донские синоптики пообещали ростовчанам пылевую бурю. Об этом сообщили в ростовском Гидрометцентре.

В городе также ожидается переменная облачность, Возможны также осадки, но в небольшом количестве. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 6-11 метров в секунду. Временами порывы будут достигать 18 метров в секунду. Воздух прогреется до +34 градусов. В ночные часы столбики термометров опустятся до +23 градусов.

По данным МЧС, в юго-восточных, местами в северо-западных, северо-восточных, центральных, южных районах области и Приазовье сохранится высокая пожароопасность.

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