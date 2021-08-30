Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 30 августа: город скован семибалльными пробками

Вечерние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 30 августа: в час пик в городе движение затруднено. Загруженность на дорогах оценена в семь баллов. Рассказываем, по каким улицам проехать сложнее всего.

Заторы образовались на улице Большой Садовой, улице Варфоломеева, улице Красноармейской, улице Максима Горького,улице Текучева, улице Мечникова, улице Курской, улице Нансена, улице Немировича-Данченко, улице Ларина, улице Стадионной, улице Фрунзе, улице Ленинградской, улице Целиноградской, улице Цезаря Куникова, проспектах Соколова, Ленина, Театральном, Михаила Нагибина, Богатяновском спуске, Буденновском и Ворошиловском.

Движение также затруднено на улицах Доватора, Еременко, Малиновского, Всесоюзная, Таганрогская, Зоологическая, Спартаковская, Тружеников, Зорге, Мадояна, проспекте Стачки. С трудом машины двигаются и по улицам Вавилова, Оганова, 1-я Форматная, Орбитальная, Беляева, а также по проспекту Королева.

В пробках придется постоять и тем, кто едет по улицам Орской, Вятской, Троллейбусной, переулку Сальскому. Кроме того, с трудом можно проехать по проспекту Шолохова.

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