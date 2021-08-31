Отключение света в Ростове-на-Дону 31 августа 2021 года: десяткам горожан предстоит остаться без электричества

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: Михаил ФРОЛОВ

Отключение света в Ростове-на-Дону 31 августа 2021 года: жителям нескольких районов города придется провести без света несколько часов. Причиной обесточивания станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

Во вторник, 31 августа, с 9 до 15 часов обесточат пер. Богачева 17-33, 38-50; пер. Казачий 44-58, 31; ул. Войкова 1-45, 2-20; ул. Портовая 499-541.

С 9 до 17 часов света не будет на ул. Тракторная 36-48, 48Б, 48И, 41-79; ул. Борисоглебская 52-72, 75-93; ул. Иловайская 31-51, 36-64; ул. Вавилова 2- 6/1; ул. Куликовская 21; ул. Волокаламская 1/99, 1Б, 3, 3/1, 3/2, 4-8А; ул. Шеболдаева 97, 97/2, 101; ул. Дачная 2Б; пер. Технологический 8; пер. Экскаваторный; ул. 2-ой Пятилетки 23; пер. Курильский; ул. Ченцова 4-10; ул. Налбандяна 1-25, 2-22; ул. Мурлычева 7-27, 6-26; ул. 20-я линия 8-14, 7-11; ул. 22-я линия 16-42, 9-43; ул. 24-я линия 1-23, 2-18; пл. Базарная 4Б.

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