Народный календарь на 31 августа: сорванная в этот день полынь защитит от нечисти

Народный календарь на 31 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Народный календарь на 31 августа: наши предки считали, что, если не слышно соловьев и кукушек, то к концу августа они улетят в теплые края. Свежий и прозрачный воздух предвещал скорое ненастье. Умеренно теплый и сырой воздух и днем и ночью при отсутствии дождя – к ухудшению погоды. Воздух синел над лесом в преддверии тепла.

Облака опускались низко к непогоде. Коровье молоко очень быстро закисало перед грозой. Форма солнца искажалась к предстоящей сырости. Козы гуляли по лужайке и щипали траву к ведру. Солнце скрывалось за тучами в жаркий день перед дождем. Звезды мерцали на небе к ветреной и дождливой погоде.

Если корень полыни, сорванной в этот день, толстый и широкий, на будущий год можно ждать богатого урожая. Работать на лошади в этот день – к скорой ее смерти. Полынь, сорванная в последний день августа, защитит от чертей и демонов. А чтобы отвадить нечисть от дома, надо зажечь во дворе костер из сухой полыни. Если в этот день из полыни сплести венок, повесить над входной дверью, а к вечеру он упадет – на дом и его хозяев наведена порча.

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