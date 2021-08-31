Загруженность ковидных коек в Ростовской области достигла 91%

Провизорные койки для людей с пневмониями заняты на 80-85% Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области загруженность ковидных коек в госпиталях достигла 91%. Об этом сегодня, 31 августа, сообщила исполняющая обязанности донского министра здравоохранения Елена Теплякова.

- Несмотря на некоторую стабилизацию по росту заболевших госпитальная база продолжает быть загруженной на уровне 88-91%. Всего в регионе работают 30 инфекционных больниц. Кроме мест для пациентов с коронавирусом есть провизорные койки для людей с пневмониями. Их загруженность составляет 80-85%, - рассказала Елена Теплякова.

Специалист добавила, что при увеличении случаев COVID-19 могут развернуть дополнительные места в аксайской ЦРБ. Также в резерве находятся койки зерноградской ЦРБ, в этом медучреждении могут открыть госпиталь.

Информацию о загруженности стационаров сегодня подтвердил и главный санврач региона Евгений Ковалев. Однако он отметил, что сейчас Ростовская область уже прошла пик третьей волны COVID-19.

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