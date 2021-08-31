Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 31 августа: улицы города сковали семибалльные пробки

Вечерние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 31 августа: в час пик в городе движение затруднено. Загруженность на дорогах оценена в семь баллов. Рассказываем, по каким улицам проехать сложнее всего.

Заторы образовались на улице Большой Садовой, улице Варфоломеева, улице Красноармейской, улице Максима Горького, улице Текучева, улице Мечникова, улице Курской, улице Нансена, улице Немировича-Данченко, улице Ларина, улице Стадионной, улице Фрунзе, улице Ленинградской, улице Целиноградской, проспектах Соколова, Ленина, Театральном, Михаила Нагибина, Богатяновском спуске, Буденновском и Ворошиловском.

Движение также затруднено на улицах Доватора, Еременко, Малиновского, Всесоюзная, Портовая, Таганрогская, Зоологическая, Спартаковская, Тружеников, Мадояна, проспекте Стачки. С трудом машины двигаются и по улицам Вавилова, Оганова, 1-я Форматная, Орбитальная, Беляева, Бодрая, а также по проспектам Королева и Космонавтов.

В пробках придется постоять и тем, кто едет по улицам Алябьева, Шостаковича, Орской, Каскадной, Вятской, Троллейбусной, Пановой, 1-й Конной Армии, Менжинского, переулку Сальскому. Кроме того, с трудом можно проехать по проспектам Шолохова и 40-летия Победы.

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