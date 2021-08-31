Срок действия договоров по размещению наружной рекламы могут увеличить в Ростовской области

Срок действия договоров на размещение наружной рекламы может возрасти в регионе Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В донском регионе может быть увеличен срок, на который обычно заключают договоры по размещению наружной рекламы. Об этом сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Ростовской области.

На данный момент максимальный срок составляет десять лет. Об этом говорится в федеральным законом. Но сейчас в регионе можно заключать договоры и на более меньший срок. Муниципалитеты нередко заключают такие соглашения.

При этом многие факторы, в число которых входит и низкая рентабельность рекламного бизнеса, требуют того, чтобы максимальный срок был больше. Поступило предложение увеличить его до 15 лет.

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