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Общество31 августа 2021 22:00

Срок действия договоров по размещению наружной рекламы могут увеличить в Ростовской области

Сейчас максимальный срок составляет десять лет
Виктория НИКИТИНАВиктория НИКИТИНА
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Срок действия договоров на размещение наружной рекламы может возрасти в регионе

Срок действия договоров на размещение наружной рекламы может возрасти в регионе

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В донском регионе может быть увеличен срок, на который обычно заключают договоры по размещению наружной рекламы. Об этом сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Ростовской области.

На данный момент максимальный срок составляет десять лет. Об этом говорится в федеральным законом. Но сейчас в регионе можно заключать договоры и на более меньший срок. Муниципалитеты нередко заключают такие соглашения.

При этом многие факторы, в число которых входит и низкая рентабельность рекламного бизнеса, требуют того, чтобы максимальный срок был больше. Поступило предложение увеличить его до 15 лет.

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