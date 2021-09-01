Отключение света в Ростове-на-Дону 1 сентября 2021 года: горожане посидят без света несколько часов

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отключение света в Ростове-на-Дону 1 сентября 2021 года: жителям нескольких районов города придется провести без света несколько часов. Причиной обесточивания станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В среду, 1 сентября, с 9 до 15 часов электричество отключат в пер. Аэроклубовский 15-29, 30; ул. Портовая 477-495; ул. Сейнерная 1-37, 42-58; 35/1, 35/2, 35/3, 35/4, 35/5, 35/6, 35/7, 35/8, 35/9; ул. Судостроительная 7-29, 18-48; ул. Циолковского 75-79; ул. Войкова 22-48, 51-105.

С 9 до 17 часов обесточат ул. Российская 1, 2-14; ул. Курчатова 2, 2А, 2Б; ул. Байкальская 41-143, 38-148; ул. Дарвина 21-83, 36-96; ул. Доватора 118, 126, 137, 155, 142-148, 149-157, 140А, 142А, 187-189, 175-183, 142Е; ул. Долгожданная 8-22; ул. Издательская 43/24; ул. Лесная 122-158, 149-161; ул. Линейная 39-155, 42-166; ул. Лучевая 1-71, 2-76; ул. Мадояна 202, 224-240, 205-245; ул. Необычная 1; ул. Песчанокопская 1-53, 2-56; ул. Сормовская 121-127, 134-136; ул. Туманная 4-10, 3-15, 16-18; ул. Карпатская 37-91, 40-90; ул. Ковалевской 45-77, 44-84; ул. Лобачевского 30-108, 51-99; ул. Маршальская 46-72, 88; ул. Семипалатинская 39-113, 44-82, 139-143; ул. Щедрая 7; ул. Мадояна 247-325, 284-314; ул. Днепростроевская 120-134, 101-117; ул. Кочубея 52-74; ул. Международная 60-72, 57-65; ул. Черкесская 51-75, 46-78 01.09.21 01.09.21 09=00 17=00

С 9 до 18 часов света не будет на ул. Станиславского 183-209, 250-278; пер. Нахичеванский 2-10, 1-9.

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