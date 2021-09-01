Народный календарь на 1 сентября: категорически запрещалось работать

Народный календарь на 1 сентября Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Народный календарь на 1 сентября: наши предки считали, что, если ветер дул с юга, то будет хорошим урожай овса. Улетевшие журавли обещали морозную зиму. Осень была теплой к долгой зиме. Закат солнца был золотистым или розовым в преддверии хорошего дня. Планета Венера видна осенью: под утро – к мягкой зиме, под вечер – к суровой. Атмосферное давление высокое и постоянное при смене ветра с юго–западного на северо–западный – к ясной погоде, без изменения температуры воздуха на протяжении 1–2 дней.

Луна в первой четверти к теплу, а в последней - к ненастью. Если осенью было много туманов, то зима будет снежной. Обычно в этот день стояла теплая и солнечная погода. В допетровские времена в этот день отмечали Новый год – ставили на площадях лиственные деревья, украшенные ленточками (елки стали устанавливать гораздо позже), народ веселился и радовался новому урожаю. Обычно в эту дату выкапывали свеклу.

Категорически нельзя было работать - небо могло упасть на землю. Первый или последний сноп овса, сжатый в этот день, женщина должна была принести в избу и поставить рядом с печкой, там, где хранится посуда – для защиты от нечисти и житейских неприятностей. Обычно в эту дату женщины лежали в одном белье на сжатом поле, чтобы получить много сил. Тот, кто заболел, должен 1 сентября молиться Федору Стратилату о своем выздоровлении. Если 1 сентября разболелись зубы, приложите к десне кусочек сырой свеклы, и все пройдет

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