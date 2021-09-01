В донской столице местный бизнесмен задолжал своим сотрудникам более 700 тысяч рублей

Ростовский бизнесмен задолжал своим подчиненным более 700 тысяч рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В донской столице местного бизнесмена приговорили к штрафу за невыплату зарплаты своим сотрудникам. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

Во время следствия удалось выяснить , что обвиняемый, является руководителем организации, которая занимается продажей минеральной воды. Он более двух месяцев не выплачивал зарплату восьмерым своим подчиненным в полном размере. Стоит отметить, что у него были все возможности для осуществления выплат. Таким образом, бизнесмен оказался должен своим сотрудникам более 700 тысяч рублей.

Суд оштрафовал директора компании на 150 тысяч рублей и заставил погасить всю имеющуюся задолженность.

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