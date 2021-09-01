Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия1 сентября 2021 9:00

В донской столице местный бизнесмен задолжал своим сотрудникам более 700 тысяч рублей

Он не платил им зарплату более двух месяцев
Виктория НИКИТИНАВиктория НИКИТИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Ростовский бизнесмен задолжал своим подчиненным более 700 тысяч рублей

Ростовский бизнесмен задолжал своим подчиненным более 700 тысяч рублей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В донской столице местного бизнесмена приговорили к штрафу за невыплату зарплаты своим сотрудникам. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

Во время следствия удалось выяснить , что обвиняемый, является руководителем организации, которая занимается продажей минеральной воды. Он более двух месяцев не выплачивал зарплату восьмерым своим подчиненным в полном размере. Стоит отметить, что у него были все возможности для осуществления выплат. Таким образом, бизнесмен оказался должен своим сотрудникам более 700 тысяч рублей.

Суд оштрафовал директора компании на 150 тысяч рублей и заставил погасить всю имеющуюся задолженность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донской бизнесмен задолжал своим сотрудникам более 300 тысяч рублей.

Работодатель не платил деньги трем подчиненным.