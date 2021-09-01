Дело о похищении человека в Ростовской области рассмотрит суд

Обвинительное заключение уже утвердили Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области двое жителей Мясниковского района подозревают в похищении человека и разбое. Обвинительное заключение уже утвердили, теперь это дело рассмотрит суд, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По версии следствия, бандиты в сентябре 2020 года обманом заманили знакомого в машину, а потом его вывезли на пустырь, сильно избили и связали. Начали требовать выкуп у родственников, но денег или ценностей у них не оказалось, поэтому жертву в итоге просто выбросили в безлюдном месте.

К слову, пострадавшему мужчине подозреваемые нанесли тяжкий вред здоровью. Также у него силой забрали более 800 тысяч рублей.

Ранее в похищении 5-летней девочки заподозрили 36-летнего жителя Морозовска. Известно, что мужчина подошел к малышке и увел ее в заброшенную постройку. Там он удерживал ребенка около 15 минут.

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