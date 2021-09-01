1 сентября в Ростовской области ожидаются ливни с шквалистый ветер

Осадки также возможны завтра и послезавтра, 2 и 3 сентября Фото: Михаил ФРОЛОВ

1 сентября местами в Ростовской области ожидаются ожидаются ливни с грозами, градом и шквалистым ветром до 20-24 м/с. Об этом накануне предупредили в пресс-службе управления МЧС России по региону.

Жителей Дона попросили быть осторожными в непогоду. Во время ветра нельзя стоять под деревьями и слабоукрепленными конструкциями. Подходить к оборванным проводам опасно для жизни. Осадки также возможны завтра и послезавтра, 2 и 3 сентября.

К слову, сейчас - днем 1 сентября, судя по данным Гидрометцентра, в большинстве районов Дона солнечно. Средняя температура воздуха колеблется от +28 до +31 градуса.

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