К утру 1 сентября коронавирусом заболели еще 479 жителей Ростовской области

В лабораториях за сутки провели 11693 тестов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области выявили 479 новый случай COVID-19. Коэффициент распространения инфекции составляет 1. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей - 2972. Об этом сообщили власти.

Новые случаи подтвердили в 54 городах и районах региона. Больше всего инфицированных выявили в Ростове - 197. На втором месте находится Волгодонский район, там 10 заболевших, в Азовском, Аксайском, Багаевском, Сальском, Семикаракорском районах и Волгодонске - по 9.

По 8 случаев - в Батайске, Таганроге, Зимовниковском, Красносулинском и Неклиновском районе, по 7 - в Кашарском, Миллеровском и Мясниковском районах. Меньше всего положительных тестов - по 1 - в Милютинском, Родионово-Несветайском и Советском районах.

Среди новых заболевших 38,1% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 27,3% - от 46 до 65 лет, 15,2% - от 66 до 79 лет, 4,0% - старше 80 лет, 15,4% - дети.

Лечение в стационарах получают 4071 пациент. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 34 человека, на неинвазивной ИВЛ - 371.

Кроме того, зарегистрировали за сутки еще 28 умерших с COVID-19. Это 17 женщин 87, 85, 83, 82, 75, 74, 73, 72, 71, 69, 66, 65, 62, 59 лет, а также 11 мужчин 80, 48, 69, 65, 41, 67, 65, 66, 61, 59 и 75 лет. У них были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Таким образом, всего жертвами коронавируса в области стали 6015 человек. Выздоровели 107851 человек, в том числе за последние сутки - 380.

Ранее сообщили, что загруженность ковидных коек в Ростовской области достигла 91%, а провизорные места для пациентов с пневмониями заняты на 80-85%.

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