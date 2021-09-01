Еще 17 женщин и 11 мужчин с COVID-19 умерли в Ростовской области

Сейчас в больницах лечат 4071 пациента
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Ростовской области умерли еще 28 пациентов с COVID-19. Речь идет о 17 женщинах и 11 мужчинах. Эту информацию опубликовали сегодня, 1 сентября, на сайте донского правительства.
По данным властей, скончались люди от 59 до 87 лет. У них были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Всего с начала пандемии жертвами COVID-19 стали 6015 жителей региона.
Сейчас в больницах лечат 4071 пациента. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 34 человека, на неинвазивной ИВЛ - 371. За прошедшие сутки подтвердили 479 новых случаев заболевания коронавирусом.
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