В ростовской школе сформировали 20 первых классов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В одной из ростовских школ были сформированы сразу 20 первых классов. Об этом сообщает издание «АиФ-Ростов».

В новом учебном году школа, которая рассчитана на 1 340 учеников, примет более четырех тысяч детей. Из-за сильного перебора учеников в учебном заведении администрация сформировала сразу 20 первых классов. Некоторым первоклашкам предстоит учиться аж в 1 "Ф". Как сообщила директор школы Галина Куркина, в среднем в классах учится 30-32 ребенка, обучение рассчитано на две смены.

В 2019 году в школе были уже 16 первых классов. Стоит отметить, что родители детей относятся к этой ситуации с большим пониманием. Еще две школы - на 1 200 и 1 600 мест появятся рядом только к 2024 году.

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