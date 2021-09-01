Застройка левобережной части города может начаться уже в этом году

В Ростове к концу года может начаться застройка левобережной зоны Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В донской столице застройка левобережной части города может начаться уже в конце нынешнего года. Об этом сообщил и.о. директора департамента архитектуры и градостроительства Ростова-на-Дону Глеб Мельников в процессе круглого стола на площадке «Эксперт Юг».

В настоящее время инвесторы уже занялись планировкой и межеванием территорий. Стоит отметить, что новый проект коснется не только левобережной зоны, но и территории старого аэропорта.

Мельников поручил окончить подготовку проектной документации до конца года. А затем начнется освоение данных территорий.

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