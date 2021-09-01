Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 1 сентября: семибалльные заторы на дорогах

Вечерние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 31 августа: в час пик в городе движение затруднено. Загруженность на дорогах оценена в семь баллов. Рассказываем, по каким улицам проехать сложнее всего.

Заторы образовались на улице Большой Садовой, улице Варфоломеева, улице Красноармейской, улице Максима Горького, улице Шаумяна, улице Московской, улице Береговой, улице Текучева, улице Мечникова, улице Курской, улице Немировича-Данченко, улице Шеболдаева, улице Стадионной, улице Фрунзе, улице Целиноградской, проспектах Соколова, Ленина, Театральном, Михаила Нагибина, Богатяновском спуске, Буденновском и Ворошиловском.

Движение также затруднено на улицах Доватора, Еременко, Малиновского, Всесоюзная, Портовая, Таганрогская, Зоологическая, Интернациональная, Международная, МОПРа, Литвинова, Мадояна, Лесопарковая, 2-я Краснодарская, 1-я Краснодарская, проспекте Стачки. С трудом машины двигаются и по улицам Вавилова, Оганова, 1-я Форматная, Орбитальная, Обсерваторная, Беляева, Бодрая, Нариманов, а также по проспектам Королева и Космонавтов.

В пробках придется постоять и тем, кто едет по улицам Орской, Вятской, Менжинского, Селиванова, Щаденко, переулку Сальскому. Кроме того, с трудом можно проехать по проспекту Шолохова.

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