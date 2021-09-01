Донские синоптики рассказали о погоде на предстоящий месяц

Синоптики рассказали о погоде на сентябрь Фото: Иван МАКЕЕВ

Донские синоптики дали прогноз погоды на предстоящий месяц. По словам метеорологов, температура будет, как и положено, понижаться, но похолодание будет не резким, а постепенным.

По данным Росгидрометцентра, в первой трети месяца будут стоять еще довольно теплые деньки. Воздух будет прогреваться в дневные часы до +20...+28 градусов. По ночам столбики термометров будут опускаться до +9...+11 градусов. Есть вероятность проливных дождей.

Ближе к середине сентября в солнечные дни столбики термометров будут достигать отметки в +20...+25 градусов. В ночное время температура начнет опускаться до +6...+10 градусов. Середина месяца будет, в большинстве своем, ясной и иногда с переменной облачностью.

А вот конец месяца выдастся особенно дождливым. Осадки синоптик прогнозируют практически на каждый день. Воздух в дневные часы будет прогреваться всего лишь до +12...+17 градусов. А в темное время суток температура и вовсе упадет до +5...+9 градусов. Также по утрам и вечерам не исключено возникновение туманов.

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Жителей Дона просят быть внимательными и осторожными в непогоду.