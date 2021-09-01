Дончанина заключили под стражу за сбыт пятитысячных купюр

В Ростовской области местный житель сбывал фальшивые купюры Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростовской области местного жителя заподозрили в сбыте фальшивых денег.

В ходе следствия выяснилось, что 37-летний шахтинец расплатился в местном продуктовом магазине пятитысячной купюрой. На кассе выяснилось, что банкнота поддельная и продавцы вызвали полицию к месту происшествия. При обыске дома у злоумышленника обнаружились еще две поддельные купюры номиналом в пять тысяч. Правоохранителям удалось выяснить, что мужчина приобрел фальшивые деньги через Интернет при помощи тайников-закладок.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области

В настоящее время ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет. Сейчас злоумышленник заключен под стражу.

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