В День знаний школьник оказался под колесами автомобиля

В День знаний в Ростове школьник попал под машину Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В донской столице школьник угодил под машину прямо в День знаний.

Инцидент произошел в среду, 1 сентября, около четырех часов дня на проспекте Михаила Нагибина. По предварительным данным, в районе дома № 30И 76-летняя автоледи, будучи за рулем автомобиля Volkswagen Polo, сбила на пешеходном переходе девятилетнего мальчика. Стоит отметить, что школьник переходил дорогу на зеленый свет.

В результате аварии ребенок получил травмы различной степени тяжести. Прибывшие к месту происшествия медики скорой помощи незамедлительно госпитализировали пострадавшего. Пока о его нынешнем состоянии ничего не сообщается.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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Об этом предупредили местные власти.