Донской злоумышленник оставил местную жительницу без ювелирных украшений

Дончанка лишилась драгоценностей на улице Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ростовской области дончанка осталась без ювелирных украшений.

В гуковский отдел полиции обратилась девушка и сообщила, что к ней на улице подошел незнакомец, вырвал из рук кейс с 30 ювелирными украшениями и быстро скрылся в неизвестном направлении. Полицейские незамедлительно занялись поисками злоумышленника.

Им удалось найти и задержать подозреваемого. Им оказался 28-летний житель Зверево. Стоит отметить, что ранее он уже был судим за кражу. Свою вину он отрицать не стал, мужчина признался, что ему очень нужны были деньги, поэтому он и пошел на преступление. Общая сумма похищенного составила 25 тысяч рублей.

Стражам порядка удалось изъять часть похищенного и вернуть законной владелице.

- В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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