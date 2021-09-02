Отключение света в Ростове-на-Дону 2 сентября 2021 года: без электричества останутся несколько районов города

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Отключение света в Ростове-на-Дону 2 сентября 2021 года: жителям нескольких районов города придется провести без света несколько часов. Причиной обесточивания станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В четверг, с 9 до 15 часов свет отключат в пер. Аэроклубовский 57-63; 2-я Володарского 188/1, 192/2, 309, 309А, 321-325; пер. Коржушко 1-19,2, 8, 18; ул. Магнитогорская 130; ул. Судостроительная 74-90; пер. Ярошенко 4, 12-14, 7-17.

С 9 до 17 часов электричества не будет в пер. Аэроклубовский 7-15, 10-28; ул. Войкова 44-86, 97-123; ул. Портовая 441-475; пер. 4-й Поселковый 2, 1-7; ул. Циолковского 79-125, 217; пер. Гуковский 1-55, 2-62; ул. Смены 30-34, 21А; ул. Славинская 1-19, 14-28; ул. Балка 14-26; пер. Кривянский 1-21, 2-20; пер. Сахалинский 10, 16, 41; ул. Всесоюзная 130-162; пер. Молодогвардейский 3-23, 2-14; ул. Набережная 113-165, 131А; пер. Промысловый 1-17, 2-16; пер. Станционный 3-11, 2-6; пер. Фиолетова 1-17, 2-16.

С 9 до 18 часов обесточат ул. Катаева 187-229, 150-194; пер. Доломановский 77-81; ул. 1-й Конной Армии 7А, 11А, 13, 13А, 15, 15А, 15Б; просп. Шолохова 31А.

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