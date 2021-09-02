Народный календарь на 2 сентября: делать привороты в этот день бесполезно

Народный календарь на 2 сентября Фото: Евгения ГУСЕВА

Народный календарь на 2 сентября: наши предки считали, что, если хорошо уродилась рябина, то и овса будет много. В этот день было не принято стричь волосы и ногти - эти действия приводили к несчастьям. Те, кто хотели стать богатыми, поутру расчесывались деревянным гребнем.

Свекровь или тещу в этот день лучше было не встречать, чтобы с ними не поссориться. Также считалосб, что тот, с кем в этот день познакомишься, потом и навредит. Исключения составляют знакомства молодых девушек с холостыми парнями. Сделанные в этот день привороты оказывались бессильными. Зато лечение импотенции было всегда успешным. Рожденные в этот день были лчень красивыми и любвеобильными.

Если что-то в этот день загадать, запланировать на будущее – все обязательно сбудется. Все, что сделаешь с добрым сердцем и хорошим настроением, обязательно пойдет на пользу. Если девушка в этот день будет усиленно убирать свеклу, ее лицо будет румяным, а тело – сильным.

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