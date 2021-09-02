Метеорологи предупредили ростовчан о надвигающейся непогоде

В Ростове ожидаются ливни с грозой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Донские метеорологи предупредили местных жителей о надвигающейся непогоде. Ненастье ожидается в четверг, 2 сентября. На Ростов-на-Дону обрушатся ливни с грозами.

По данным ростовского Гидрометцентра, воздух в этот день прогреется до+26 градусов. Синоптики прогнозируют осадки во второй половине дня. До этого момента погода будет стоять облачная, но временами будет проглядывать солнце.

Во время грозы поднимется сильный ветер, порывы его иногда будут достигать 14 метров в секунду. Такая же погода сохранится и ночью, столбики термометров опустятся до +13 градусов.

В пятницу, 3 сентября, максимальная температура составит +19 градусов, порывы ветра будут небольшими - семь метров в секунду. В субботу осадки прекратятся, а температура поднимется до +21 градуса.

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Температура будет снижаться, но не резко.