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Общество2 сентября 2021 9:00

Очистные сооружения заработали в Аксае в режиме пуско-наладки

Это поможет в очистке реки Темерник
Виктория НИКИТИНАВиктория НИКИТИНА
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В Аксае очистные сооружения стали работать в режиме пуско-наладки

В Аксае очистные сооружения стали работать в режиме пуско-наладки

Фото: Правительство РО

Заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров 31 августа совершил рабочую поездку в Аксай. В ходе нее он проверил, как ведутся работы на очистных сооружениях канализации. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Мероприятия по реконструкции этого комплекса в Аксайском районе проводятся для реабилитации реки Темерник. Благодаря этому будет произведена вся необходимая очистка сточных вод. Кроме того, это также снизит поступление загрязняющих веществ по балке в реку Темерник.

- Новые очистные готовы и уже начали работать в режиме пуска-наладки. Мощность объекта в 12500 кубометров в сутки превышает существующую потребность Аксайского района и учитывает перспективное развитие, - говорится в тексте сообщения.

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Реку Темерник загрязняли сточными водами темно-красного цвета.

Власти выявили еще несколько десятков подобных каналов, по которым нечистоты попадали в устье реки.