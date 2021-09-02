Суд не нашел ковидных нарушений в крупном аквапарке Ростова

Аквапарк успел «усовершенствовать профилактические меры» Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове суд прекратил дело о нарушении санитарных правил в одном из крупных аквапарков города. Несоблюдение ограничений доказать не смогли, и теперь водную зону отдыха снова открыли для посетителей, сообщает «Город N».

По данным издания, судебное заседание провели насколько дней назад, 26 августа. С тех пор аквапарк успел «усовершенствовать профилактические меры».

О выявленных нарушениях в июле этого года сообщил главный санврач региона Евгений Ковалев. Он рассказал тогда, что «сотрудников пригласили для составления протокола, а юрлицо направят в суд для приостановления деятельности». Речь шла о несоблюдении дистанции и масочного режима.

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