Без пиццы от банка и своих сбережений остался ростовчанин после звонка мошенника

В Ростове ищут телефонного мошенника Фото: Тимур ХАНОВ

В Ростове-на-Дону местный житель остался без всех своих сбережений и бесплатной пиццы в придачу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовсой области.

В местный отдел полиции обратился мужчина и сообщил, что ему позвонили с неизвестного номера, звонивший представился сотрудником одного из банков. Он предложил ростовчанину поучаствовать в новой акции и стать обладателем бесплатной пиццы. Жаждущий деликатеса мужчина сразу же согласился и перешел по ссылке и ввел все данные своей банковской карты. После этого с его счета списались все имеющиеся сбережения в размере восьми тысяч рублей. Как выяснили правоохранители, злоумышленники специально создали этот сайт для похищения денег.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража с банковского счета». Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемых в совершении данного преступления, - говорится в тексте сообщения.

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