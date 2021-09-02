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Происшествия2 сентября 2021 11:31

Без пиццы от банка и своих сбережений остался ростовчанин после звонка мошенника

Полиция занимается поисками злоумышленника
Виктория НИКИТИНАВиктория НИКИТИНА
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В Ростове ищут телефонного мошенника

В Ростове ищут телефонного мошенника

Фото: Тимур ХАНОВ

В Ростове-на-Дону местный житель остался без всех своих сбережений и бесплатной пиццы в придачу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовсой области.

В местный отдел полиции обратился мужчина и сообщил, что ему позвонили с неизвестного номера, звонивший представился сотрудником одного из банков. Он предложил ростовчанину поучаствовать в новой акции и стать обладателем бесплатной пиццы. Жаждущий деликатеса мужчина сразу же согласился и перешел по ссылке и ввел все данные своей банковской карты. После этого с его счета списались все имеющиеся сбережения в размере восьми тысяч рублей. Как выяснили правоохранители, злоумышленники специально создали этот сайт для похищения денег.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража с банковского счета». Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемых в совершении данного преступления, - говорится в тексте сообщения.

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