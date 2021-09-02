475 человек заболели COVID-19 в 55 территориях Ростовской области

В лабораториях за сутки провели 15752 теста Фото: Алиса ТИТКО

В Ростовской области выявили 475 новых случаев COVID-19. Коэффициент распространения снизился и теперь составляет 0,99. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей - 2985. Об этом сегодня, 2 сентября, сообщили власти.

Новые случаи подтвердили в 55 городах и районах региона. Больше всего инфицированных выявили в Ростове - 196. На втором месте находится Волгодонский район, там 11заболевших, в Волгодонске, Аксайском и Красносулинском районах - по 9.

По 8 случаев - в Азове, Азовском, Багаевском, Мясниковском, Неклиновском и Сальском районах, по 7 - в Батайске, Зерноградском, Морозовском и Семикаракорском районах. Меньше всего положительных тестов - по 1 - в Пролетарском, Родионово-Несветайском и Советском районах.

Среди новых заболевших 35,8% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29,1% - от 46 до 65 лет, 14,7% - от 66 до 79 лет, 4,4% - старше 80 лет, 16% - дети.

Лечение в стационарах получают 3960 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 32 человека, на неинвазивной ИВЛ - 341.

Кроме того, зарегистрировали еще 28 умерших с COVID-19. Это 17 женщин 51, 58, 59, 66, 68, 69, 70, 71, 79, 82, 83, 89 лет, и 11 мужчин 30, 55, 59, 61, 62, 66, 67, 69, 76, 88 лет У них были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Таким образом, всего жертвами коронавируса стали 6043 жителя региона. Выздоровели 108232 человека, за сутки - 381 человек.

Ранее стало известно, что в Ростовской области для студентов отменили обязательную вакцинацию от коронавируса. Постановление об этом подписал главный санврач региона Евгений Ковалев.

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