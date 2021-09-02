Еще 17 женщин и 11 мужчин с COVID-19 умерли в Ростовской области

В стационарах сейчас лечат 3960 пациентов Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростовской области, по состоянию на 2 сентября, зарегистрировали еще 28 смертей среди пациентов с COVID-19. Информацию об этом опубликовали на сайте донского правительства.

- Умерли 17 женщин 51, 58, 59, 66, 68, 69, 70, 71, 79, 82, 83, 89 лет, и 11 мужчин 30, 55, 59, 61, 62, 66, 67, 69, 76, 88 лет. У них были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем, - говорится в сообщении.

Всего с начала пандемии жертвами коронавируса оказались 6043 жителя Дона. В стационарах сейчас лечат 3960 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 32 человека, на неинвазивной ИВЛ - 341. Кроме того, за сутки подтвердили еще 475 случаев заболевания COVID-19.

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