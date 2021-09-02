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Общество2 сентября 2021 13:45

Дождь с грозовой ожидается в Ростове 2 сентября

Температура воздуха до вечера продержится в районе +24 градусов
Ангелина СКИБА
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О дождливом начале осени ранее предупредили и в МЧС

О дождливом начале осени ранее предупредили и в МЧС

Фото: Михаил ФРОЛОВ

2 сентября до конца дня в Ростове ожидается дождь с грозовой. Также началось похолодание. Об этом предупредили синоптики на сайте Гидрометцентра.

Судя по таблице значений, температура воздуха в Ростове в четверг продержится в районе +24 градусов. Ветер сейчас западный, около 3 м/с. Осадки также возможны ночью и 3-4 сентября.

О дождливом начале осени ранее предупредили и в МЧС. Всем рекомендовали по возможности укрываться от непогоды в помещениях. Нельзя стоять под слабоукрепленными конструкциями, если вдруг разыграется ветер.

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