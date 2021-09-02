Дождь с грозовой ожидается в Ростове 2 сентября

О дождливом начале осени ранее предупредили и в МЧС Фото: Михаил ФРОЛОВ

2 сентября до конца дня в Ростове ожидается дождь с грозовой. Также началось похолодание. Об этом предупредили синоптики на сайте Гидрометцентра.

Судя по таблице значений, температура воздуха в Ростове в четверг продержится в районе +24 градусов. Ветер сейчас западный, около 3 м/с. Осадки также возможны ночью и 3-4 сентября.

О дождливом начале осени ранее предупредили и в МЧС. Всем рекомендовали по возможности укрываться от непогоды в помещениях. Нельзя стоять под слабоукрепленными конструкциями, если вдруг разыграется ветер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Резко похолодает: +19 ожидается в первые дни осени в Ростовской области

Ночью температура воздуха окажется опустится до +11 градусов (подробности)