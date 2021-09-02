Ростов вошел в тройку российских городов-"ленивцев"

В Ростове живут одни из самых ленивых людей в России Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Ростов-на-Дону попал в рейтинг городов России, где местные жители являются особенно ленивыми. Донская столица вошла в тройку лидеров, где занимает вторую строчку. Такую информацию предоставил сервис городской мобильности «Ситимобил».

Первым в рейтинге оказался культурный Санкт-Петербург, а замкнул тройку лидеров сосед Ростова - Краснодар. А в топ-5 вошли еще Екатеринбург и Челябинск.

Жителям задавали вопросы об их отношении к обязанностям и проведению досуга. Результаты проведенного опроса показали, что более 34% россиян никак не могут заставить себя выполнять каждодневные заботы, еще 15% не хотят выходить за границы своего района. Более половины жителей России откладывают свои дела на потом. При этом 42% жителей России пользуются сервисами доставки из-за лени, но только в том случае, если это обойдется недорого. Еще 7% не любят тратить время на общественный транспорт, а 17% пользуются из-за лени услугами такси.

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Донская столица занимает восьмую строчку.