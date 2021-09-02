В Ростовской области с июля разыскивают 15-летнего Бориса Шемченкова

Юноша пропал без вести 19 июля 2021 года. Фото: пресс-служба управления МВД России по РО

В Ростовской области продолжаются поиски 15-летнего Бориса Шемченкова (2005 года рождения). Юноша пропал без вести 19 июля 2021 года и все еще не вернулся домой. Сегодня, 2 сентября, ориентировку распространила пресс-служба областного управления МВД.

Приметы: рост 185-190 см, худощавое телосложение, сутулый, длинные вьющиеся волосы до плеч, картавит.

Был одет в серую майку, темно-синие порванные джинсы, обут в белые кроссовки.

Если вы видели молодого человека или знаете о его местонахождении, обязательно позвоните по телефонам: 8(863)249-43-20, 8(928)100-07-32, 8(904)343-35-26.

Ранее из-за исчезновения юноши в Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

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