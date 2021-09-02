Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 2 сентября: на дорогах образовались шестибалльные заторы

Вечерние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 31 августа: в час пик в городе движение затруднено. Загруженность на дорогах оценена в шесть баллов. Рассказываем, по каким улицам проехать сложнее всего.

Заторы образовались на улице Большой Садовой, улице Варфоломеева, улице Красноармейской, улице Максима Горького, улице Шаумяна, улице Московской, улице Береговой, улице Текучева, улице Мечникова, улице Курской, улице Немировича-Данченко, улице Шеболдаева, улице Нансена, улице Футбольной, улице Стадионной, улице Фрунзе, улице Целиноградской, проспектах Сиверса, Соколова, Ленина, Театральном, Михаила Нагибина, Богатяновском спуске, Буденновском и Ворошиловском.

Движение также затруднено на улицах Доватора, Еременко, Малиновского, Всесоюзная, Пескова, Таганрогская, Зоологическая, Международная, МОПРа, Спартаковская, 1-я Краснодарская, проспекте Стачки. С трудом машины двигаются и по улицам Вавилова, Оганова, 1-я Форматная, Орбитальная, Обсерваторная, Беляева, Бодрая, Фурмановская, а также по проспектам Королева и Космонавтов.

В пробках придется постоять и тем, кто едет по улицам Орской, Каскадной, Вятской, Киргизской, Троллейбусной, Страны Советов, Менжинского, Пановой, 1-й Конной Армии, переулку Сальскому, Беломорскому и Мезенскому. Кроме того, с трудом можно проехать по проспекту Шолохова.

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