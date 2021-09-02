Два магазина в Таганроге торговали спиртным в День знаний

В Таганроге два магазина торговали алкоголем 1 сентября Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Таганроге два местных магазина продавали спиртные напитки в День знаний. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Напомним, что продажа алкогольных напитков 1 сентября была категорически запрещена.

Нарушителей выявили в ходе рейдов, которые проводили три мониторинговые группы. В их состав входили сотрудники управления экономического развития администрации и представители МВД. За день проверяющим удалось проинспектировать более 120 магазинов и кафе.

- В ходе проведения мероприятий выявлено два нарушения запрета продажи алкогольной продукции в магазине «Хмель&Солодъ» и магазине «Бестужев». Составлены протоколы об административном правонарушении, - говорится в тексте сообщения.

Теперь нарушителям предстоит выплатить крупный штраф.

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