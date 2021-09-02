Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество2 сентября 2021 20:30

В Новочеркасске назначили начальника управления здравоохранения

Им стала известный медик Ольга Андрейченко
Виктория НИКИТИНАВиктория НИКИТИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Новочеркасске назначили начальника управления здравоохранения. Фото: администрация Ростова

В Новочеркасске назначили начальника управления здравоохранения. Фото: администрация Ростова

В Новочеркасске назначили нового начальника управления здравоохранения. Им стала Ольга Андрейченко. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

- С 1 сентября на должность начальника управления здравоохранения администрации Новочеркасска назначена Ольга Андрейченко, - говорится в тексте сообщении.

Стоит отметить, что женщина имеет высшее медицинское образование по специальности «Анестезиология-реаниматология». Большое количество лет она работала врачом в медицинских учреждениях.

С 2007 года она работала в управлении здравоохранения городской администрации. А до октября прошлого года являлась Ольга Андрейченко заместителем начальника управления. А затем была исполняющей обязанности руководителя этого ведомства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове назначили нового главу администрации Железнодорожного района.

Этот пост занял Андрей Косенко.