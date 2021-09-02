В Новочеркасске назначили начальника управления здравоохранения. Фото: администрация Ростова

В Новочеркасске назначили нового начальника управления здравоохранения. Им стала Ольга Андрейченко. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

- С 1 сентября на должность начальника управления здравоохранения администрации Новочеркасска назначена Ольга Андрейченко, - говорится в тексте сообщении.

Стоит отметить, что женщина имеет высшее медицинское образование по специальности «Анестезиология-реаниматология». Большое количество лет она работала врачом в медицинских учреждениях.

С 2007 года она работала в управлении здравоохранения городской администрации. А до октября прошлого года являлась Ольга Андрейченко заместителем начальника управления. А затем была исполняющей обязанности руководителя этого ведомства.

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