В Ростове могут появиться около десятка новых храмов

В Ростове появятся еще 10 храмов Фото: Соцсети

В донской столице в ближайшее время могут появиться около десятка новых храмов. Об этом на прошедшей пресс-конференцию по случаю 10-летия образования донской митрополии сообщил митрополит Меркурий.

Самым замысловатым планом донской митрополии является строительство копии Троицкого собора. Он может появиться в ближайшие годы в микрорайоне Левенцовский.

- Построить храм необходимо и в Суворовском, - отметил глава донского митрополия.

Кроме того, несколько церквей появятся в ЖК «Красный Аксай». А также, митрополия запланировала возвести храм на территории старого аэропорта.

- Строить нужно не только сами храмы, но и обустраивать прихрамовые территории, – подытожил митрополит Меркурий.

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Видео конфликта появилось в сети.