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Общество2 сентября 2021 22:00

Администрация Ростова возьмет на контроль точки проката самокатов

Арендаторы должны будут получать разрешение на каждую из точек
Виктория НИКИТИНАВиктория НИКИТИНА
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Ростовские власти хотят контролировать точки проката самокатов

Ростовские власти хотят контролировать точки проката самокатов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В донской столице городская администрация планирует взять на контроль все точки, где можно взять на прокат электросамокаты. Об этом сообщается в документах, опубликованных на сайте мэрии.

Власти вынесли на общественные слушания изменения в правила благоустройства. Согласно им, арендаторы теперь должны будут получать разрешение на каждую из точек проката. А также их необходимо будет оформить в едином стиле. Кроме того, пункты проката теперь будут приравниваться к некапитальным объектам, к которым также относятся ларьки и платежные терминалы.

Самокаты, оставленные в неположенных местах будут забирать на спецстоянку. Территории, где можно организовать точки проката, будут определять городские власти.

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