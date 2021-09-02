Администрация Ростова возьмет на контроль точки проката самокатов

Ростовские власти хотят контролировать точки проката самокатов
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В донской столице городская администрация планирует взять на контроль все точки, где можно взять на прокат электросамокаты. Об этом сообщается в документах, опубликованных на сайте мэрии.
Власти вынесли на общественные слушания изменения в правила благоустройства. Согласно им, арендаторы теперь должны будут получать разрешение на каждую из точек проката. А также их необходимо будет оформить в едином стиле. Кроме того, пункты проката теперь будут приравниваться к некапитальным объектам, к которым также относятся ларьки и платежные терминалы.
Самокаты, оставленные в неположенных местах будут забирать на спецстоянку. Территории, где можно организовать точки проката, будут определять городские власти.
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