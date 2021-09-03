Народный календарь на 3 сентября: любители магию одевались в льняные одежды

Народный календарь на 3 сенября Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Народный календарь на 3 сентября, наши предки считали, что если человек, который запланировал в этот день отправиться в путешествие положит себе в карман сушеный стебель льна, то в дороге ему будет сопутствовать только удача. Те, кто в этот день проводил различные магические обряды, непременно одевались в льняные одежды.

Если садоводы до нынешнего дня не успевали собрать весь урожай яблок, то в предстоящем году эти деревья не дадут хорошего приплода. Родившиеся в этот день мальчики чаще всего получали имя Фадей, так как это непременно должно было принести ему счастье.

Хорошо в этот день будут идти дела, связанные с поездками. Но начинать их лучше после обеда. Чужих советов слушать 3 сентября – плохая примета, они неверными окажутся.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Народный календарь на 2 сентября: делать привороты в этот день бесполезно.

Мы узнали, какие приметы есть в народном календаре 2 сентября.