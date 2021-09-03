В Ростовской области работникам предприятия не выплатили 600 тысяч рублей

Ход расследования взяла на контроль прокуратура Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Ростовской области 23 работника «Донстали» остались без зарплаты. Людям не выплатили более 600 тысяч рублей. Теперь по этому делу начали уголовное разбирательство, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

- Гендиректору юрлица уже внесли представление, возбуждено административное дело. Также следственным органом начали уголовное разбирательство. В интересах сотрудников направили заявления о выдаче судебных приказов, - добавили в ведомстве.

О похожей ситуации на другом предприятии стало известно в начале сентября. Руководителя компании тогда оштрафовали на 150 тысяч рублей. Он погасил задолженность перед специалистам только после решения суда, бизнесмен вернул работнкам более 700 тысяч рублей.

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